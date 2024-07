Morre J.Borges, xilogravurista e poeta pernambucano, aos 88 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira, 26, o xilogravurista, cordelista e poeta pernambucano José Francisco Borges, mais conhecido como J.Borges. O artista tinha 88 anos e era considerado Patrimônio Vivo Imaterial de Pernambuco.

Visto como mestre da xilogravura brasileira, seu falecimento ocorreu a partir de “causas naturais”, segundo familiares informaram ao G1 de Caruaru e Região. Antes de ser xilogravador, ingressou na cultura popular a partir do cordel.

Com mais de cinco décadas de carreira, J.Borges retratava acontecimentos políticos e fatos folclóricos como cordelista. Ao longo de sua trajetória, teve diferentes ocupações, indo de lavrador a construtor de móveis de brinquedo para crianças.