Morre Tainá Medeiros, influenciadora de maternidade, aos 34 anos

Dona do perfil Amor Mamar, a influenciadora Tainá Medeiros morreu aos 34 anos de idade

A influenciadora Tainá Medeiros morreu nesta quinta-feira, 25, aos 34 anos de idade. A informação foi confirmada via nota em seu perfil profissional no Instagram, Amor Mamar, publicada na tarde de hoje.

“Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar”, declarou na imagem da postagem.

Nascida em 30 de setembro de 1989, Tainá era enfermeira, consultora de amamentação e mantinha um perfil na rede social que abordava assuntos relacionados à maternidade e somava mais de 57 mil seguidores.