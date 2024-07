Com show em Fortaleza, Nando Reis anuncia projeto internacional

Nando Reis faz show em Fortaleza com nova turnê "Uma Estrela Misteriosa" Crédito: Dantas Jr/Divulgação

O cantor e compositor Nando Reis anunciou seu mais novo projeto musical. Nomeado "Uma Estrela Misteriosa", o novo álbum do artista paulista será dividido em três discos e contará com produções junto a músicos estrangeiros vindos de grandes bandas no cenário do rock internacional. "Uma", a primeira parte, foi lançada nas plataformas de streaming na terça-feira, 23. Já "Estrela" e "Misteriosa" estão previstas para 2 e 9 de agosto, respectivamente. Leia mais | Nando Reis faz novo show em Fortaleza em outubro

Nando Reis faz show em Fortaleza com nova turnê Com vendas físicas iniciadas neste sábado, 27, a primeira parte do projeto estreia dois meses antes do início de sua nova turnê. Passando por Aracaju, Belém, Vitória, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo e outras cidades em todo o Brasil, Nando Reis desembarca em Fortaleza no dia 4 de outubro. Realizado em uma sexta-feira, o show do artista na Capital será no Iguatemi Hall, com ingressos à venda no site Bilheteria Virtual.

Novo projeto de Nando Reis tem participação de músicos de bandas de rock internacionais Totalizando 26 músicas inéditas e quatro regravações, “Uma Estrela Misteriosa” foi gravado em São Paulo e finalizado em Seattle, nos Estados Unidos. Entre os nomes na produção, as faixas contam com Barrett Martin, ex-Screaming Trees, na bateria; Peter Buck, ex-R.E.M., na guitarra; e Alex Veley, ex-Dave Matthews Band, nos teclados. Ainda nos créditos internacionais, o projeto traz o guitarrista Mike McCready e o baterista Matt Cameron, ambos membros do Pearl Jam; o baixista Duff McKagan, do Guns N' Roses; e o baixista Krist Novoselic, ex-membro do Nirvana, em participações especiais em algumas canções. Confira | ForCaos celebra o punk rock do Ceará em nova edição no CCBNB Vendas do novo álbum de Nando Reis iniciam neste sábado, 27 Além dos três EPs que formam o álbum triplo “Uma Estrela Misteriosa”, o projeto contará com um disco bônus. Intitulado “Revelará o segredo”, o EP extra será disponibilizado somente para quem comprar o box completo no site oficial de Nando Reis, à venda a partir deste sábado, 27.