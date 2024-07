ForCaos celebra o punk rock do Ceará em nova edição no CCBNB

Baterista Marco Antonio da Silva, conhecido na cena do punk rock local como Mano, ganha homenagem no ForCaos 2024

A 25ª edição do ForCaos, festival cearense de música underground e alternativa, conclui sua programação neste sábado, 27, com shows gratuitos no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

Fundado em 1999, o ForCaos é reconhecido nacionalmente como um dos festivais independentes do underground mais relevantes do País. Iniciado no dia 12 deste mês, o evento de 2024 teve apresentações musicais e atividades artísticas em diversos pontos de Fortaleza, como no Hub Cultural Porto Dragão e no Centro Cultural Bom Jardim.

