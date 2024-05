Ed Motta cancela turnê na Europa por problemas de saúde

O cantor e compositor Ed Motta anunciou o cancelamento dos shows marcados para acontecer na Europa nos próximos meses.

Em publicação no Instagram na terça-feira, 8, o artista detalhou que as apresentações da turnê “Behind The Tea Chronicles Out Now”, que estavam marcadas para acontecer em cidades da Alemanha e França, não vão ser realizadas.

