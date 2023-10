Branco Mello, do Titãs, realiza cirurgia de remoção de tumor

O músico Branco Mello realizou uma cirurgia para remover um tumor na língua. A informação foi revelada pelo vocalista do Titãs, em publicação no sábado, 28, em seu perfil no Instagram.

“Amigos queridos! Já estou em casa e me recuperando, muito bem. Vejo vocês em breve nos shows”, escreveu o artista. De acordo com a publicação, Branco Mello realizou o procedimento cirúrgico no dia 20 de outubro, no qual removeu um “tumor inicial na borda da língua”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualizando os fãs do estado de saúde, o músico está em recuperação para seguir com a agenda de shows da turnê “Titãs Encontro”.