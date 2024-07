Margareth Menezes tira férias do MinC: ‘Matar saudades do palco’

A ministra da Cultura Margareth Menezes fará turnê internacional durante as férias do MinC

A turnê começa neste domingo, 21, em Liubliana, capital da Eslovênia. No dia 24, Margareth é atração do FMM Sines, em Sines, Portugal. Na data seguinte, a turnê desembarca na Alemanha para uma apresentação na House of World Cultures, em Berlim.

Durante o período, o secretário-executivo do Ministério da Cultura ( MinC ), Márcio Tavares, assumirá a gestão da pasta.

A ministra da Cultura Margareth Menezes anunciou em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, 19, que está saindo de férias do ministério durante 15 dias. No período, Margareth fará a 24ª turnê internacional da sua carreira .

Leia também | Motel Destino estreia em agosto com exibição gratuita em Fortaleza

O público de Londres, na Inglaterra, se reencontra com a artista no dia 26 de julho, para uma apresentação única no Barbican Centre. Em 27 de julho, Margareth se apresenta na Paradiso, em Amsterdã, na Holanda.

Na Bélgica, o show será apresentado no Sfinks Festival, em Boechout, em 28 de julho. Já no dia 30 de julho, a artista volta à Alemanha para mais uma apresentação, dessa vez em Frankfurt, no Palmengarten.