Wesley Safadão cancela show solidário em Fortaleza após adoecer

Devido a uma inflamação na garganta causada por uma “forte gripe”, o cantor Wesley Safadão anunciou o cancelamento da gravação solidária de seu novo CD, que aconteceria no Iguatemi Hall nesta quinta-feira, 30. O anúncio foi feito nas redes sociais do artista horas antes do evento.

“Em virtude de uma inflamação na garganta, resultante de forte gripe, o cantor Wesley Safadão. Por orientação médica, precisará ficar em repouso absoluto e intensificar o tratamento pelas próximas 24 horas, e não poderá participar da gravação de hoje no Iguatemi Hall, em Fortaleza, e por esse motivo o evento está cancelado!”, anunciou.

A iniciativa do show, além de apresentar as novas músicas do cantor, era arrecadar doações destinadas às vítimas das inundações que atingiram o Rio Grande do Sul.