Cantor Wesley Safadão revela que jogará partida do Campeonato Brasileiro

O cantor Wesley Safadão terá uma experiência como jogador profissional ainda este ano. Isso porque o próprio artista revelou o convite e compartilha sua rotina de preparação através das redes sociais. Ele atuará por uma equipe paraibana em um compromisso da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. A tendência é a de que seja o Treze, pois já apareceu com a camisa do clube.

Em seguida, Wesley Safadão esclarece que inicialmente o acordo foi acertado no início de junho. Espera-se que ele atue pelo menos 25 minutos pela equipe paraibana.

Acredita-se que o cantor entrará em campo no duelo com o Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Embate que encerra primeira fase da competição. Vale ressaltar que o Treze tem situação favorável na Série D, já que pode assegurar a classificação para a fase seguinte já no próximo jogo. No caso, o confronto com o Atlético, do Ceará.

Imagina-se que o Galo seja a equipe em questão, pois Wesley Safadão já posou para fotos com a camisa do Treze em outras oportunidades. Mais recentemente, surgiu a possibilidade de Wesley Safadão jogar pelo Sousa. Afinal, ambos os times paraibanos são patrocinados pela mesma casa de apostas, a Betvip, que o artista é um dos proprietários.