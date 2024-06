Wesley Safadão assina contrato com clube paraibano e jogará Série D

O cantor cearense Wesley Safadão, de 35 anos, anunciou nesta terça-feira, 18, que assinou contrato com clube paraibano para jogar profissionalmente a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. No Instagram, o artista revelou já ter começado a se preparar e que segue uma rotina intensa de treinos.

CLIQUE aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Há uns 15 dias, fui contratado por um time da Paraíba para jogar o último jogo da temporada”, declarou o cantor. “Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo, vou jogar só os últimos 25 minutos. Preciso estar pronto”.