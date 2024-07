Crateús: MP aciona Justiça para cancelar shows com Wesley Safadão e Padre Fábio de Melo

De acordo com o Ministério Público Estadual, a medida seria para evitar gastos públicos desproporcionais à atual situação financeira do município. Apresentações somam R$ 1,4 milhão

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou uma Ação Civil Pública (ACP) requerendo à Justiça o cancelamento parcial do evento "Crateús 192 anos", festa em celebração ao aniversário do município, distante 355,07 km de Fortaleza.

De acordo com o MPCE, os gastos públicos com a festividade são desproporcionais à atual situação financeira de Crateús. A 7ª Promotoria de Justiça do município apresentou na ACP a possibilidade de manter uma das bandas, pelo fato de já terem feito o pagamento.

Na ação, o MP do Estado pede que a prefeitura não faça nenhum embolso decorrente dos contratos dos artistas, vedando a contratação de qualquer outra atração para o evento. Em caso de a liminar ser descumprida, a Promotoria propôs multa diária de R$ 50 mil, e também a divulgação no site e redes sociais do cancelamento parcial.