Cannes 2024: Com sexo e suspense, "Motel Destino" estreia com muita dança

Elenco de "Motel Destino" participa de exibição do em Cannes Crédito: Christophe Simon / AFP

A festa começou ainda no tapete vermelho quando o ator Iago Xavier puxou o primeiro passo de dança diante das câmeras, empolgando o próprio Karim Aïnouz que estava ao lado. Já nos créditos finais da sessão, quando a plateia já estava aplaudindo mesmo com as luzes desligadas, o ator tornou a empolgar Fábio Assunção que o acompanhou nos passos até a hora em que a exibição chegou ao fim. Na noite desta quarta-feira, o Festival de Cannes projetou pela primeira vez imagens do Ceará. Já nos primeiros segundos vemos as ondas do mar para em seguida já conhecermos o protagonista que brinca com o irmão em meio às falésias – as torres de areia são, de repente, paredes de um labirinto. Naquele momento ainda não estava claro o símbolo dessa imagem, mas não demora muito para que o roteiro de Karim, Wislan Esmeraldo e Mauricio Zacharias abra o jogo de forma bastante enxuta: Heraldo precisa fugir e Dayana, mesmo que ainda nem saiba, precisa acolher. A sessão não causou tanta reação da plateia, mas os clássicos longos aplausos de Cannes não faltaram a "Motel Destino" e a equipe ficou visivelmente emocionada, trocando beijos e abraços enquanto a aclamação não cessava. Thierry Frémaux, diretor geral do festival, também estava lá para acompanhar o momento.