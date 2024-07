Waldonys, Dorgival Dantas e Flávio José fazem show em Fortaleza

Fortaleza será palco de um grande encontro da música regional. Os cantores Waldonys, Dorgival Dantas e Flávio José se reúnem para uma apresentação especial no dia 24 de agosto, um sábado.

Marcado para acontecer no Iguatemi Hall, o evento marca a primeira edição do Encontro das Sanfonas, que terá entre convidados representantes de três estados do Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira | Após show cancelado, Ave Sangria volta a Fortaleza em agosto