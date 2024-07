Festival Zepelim anuncia mudanças e divulga programação completa

O Festival Zepelim revelou mudanças na edição de 2024. Inicialmente marcado para acontecer nos dias 24 e 25 de agosto, no Marina Park, o evento anunciou que irá ocorrer somente em um dia.

A novidade foi divulgada na noite desta sexta-feira, 19, nas redes sociais do evento. “O nosso querido festival funcionará em um novo formato nesta edição de 2024. Com ampliação de estrutura e concentrando as atrações em um único dia, o evento ocorrerá no sábado, 24 de agosto”.

Com shows confirmados de Seu Jorge, Pabllo Vittar, BaianaSystem, Marina Sena, Banda Uó e outros artistas, o evento cearense justificou que a mudança se deu por “questões de agenda dos artistas”, além de “atender o pedido” do público do festival.