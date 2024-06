Festival Zepelim 2024 inicia venda de ingressos; veja preços

Ingressos para dois dias do Festival Zepelim 2024 já estão à venda; programação de shows completa deve ser divulgada em breve

Ainda sem revelar a programação completa de apresentações musicais, o Festival Zepelim 2024 já está com vendas abertas para aqueles que desejam participar dos dois dias do evento.

Faltam poucos meses para a terceira edição do Festival Zepelim iniciar. Marcado para ocorrer nos dias 24 e 25 de agosto, o evento de música será realizado no Marina Park e terá shows de Pabllo Vittar , Fresno, Yago Oproprio, Marina Sena e BaianaSystem.

Nos valores R$ 616 (inteira) e R$ 308 (meia-entrada), o público também pode adquirir o ingresso solidário no valor de R$ 360 + doação de 1kg de alimento não perecível.

Para comprar, é preciso realizar um cadastro na Bilheteria Virtual, disponível no site e no aplicativo oficial. A plataforma on-line de vendas aceita pagamentos via cartão de crédito e Pix.



Festival Zepelim 2024: confira programação atualizada

Seu Jorge

Pabllo Vittar

BaianaSystem

Marina Sena

Céu

Fresno

Banda Uó



Rael

Os Garotin

Yago Oproprio

Festival Zepelim 2024