Enchentes no Rio Grande do Sul em 1941 e 1983: como foram as inundações

Tragédias provocaram inundações, resultando em mortes e pessoas desabrigadas; veja como foram as enchentes no Rio Grande do Sul em 1941 e 1983

Com as fortes chuvas que têm atingido o estado do Rio Grande do Sul (RS), o local sofre com a maior enchente da sua história. A tragédia supera os ocorridos no ano de 1941, quando as águas do Guaíba chegaram a 4,76 metros. Neste ano, o nível já alcançou 5,27 metros.

Indo além do Rio Grande do Sul, a enchente de 1983 afetou toda aquela região brasileira: Paraná e Santa Catarina também sofreram com os efeitos. Semelhante ao que está sendo visto hoje, diversas cidades ficaram sem eletricidade, comida ou água.

Enchentes no Rio Grande do Sul: como foi a inundação de 1941?

Durante 22 dias de chuva, entre abril e maio de 1941, as águas do Guaíba alcançaram 4,76 metros e isso resultou no que era, até então, a maior enchente da história do Rio Grande do Sul.