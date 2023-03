Barbara Paz vai dirigir filme com Willem Dafoe no elenco

A atriz, diretora e e produtora brasileira, Bárbara Paz, se prepara para estrear na ficção e conta com o ator Willem Dafoe, ator de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", no elenco. Os dois contracenaram juntos no filme "Meu Amigo Hindu" (2015), último filme do diretor Héctor Babenco, falecido em 2016.

"Em um mundo que parece ficar cada vez mais infértil, novas profissões surgem, como os profissionais do afeto, contratados para trazer calor humano às pessoas que vivem em extrema solidão. O meu filme fala sobre isso", declarou a diretora, em entrevista à coluna de Alcemo Gois, do Globo.

Em 2019, Bárbara Paz dirigiu do documentário “Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou”, indicado ao Oscar em 2021. A produção trata da vida de Hector Babenco, com quem Barbara foi casada por nove anos.

Nesta quinta-feira, 8, o filme "A Porta ao Lado", com direção de Júlia Rezende, estreia nos cinemas e conta com Bárbara Paz no elenco. A atriz conquistou atenção nacional ao vencer o reality show “Casa dos Artistas” em 2001.

