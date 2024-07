Sindicato denuncia Netflix por irregularidades em ‘Pedaço de Mim’

Nesta terça-feira, 16, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) recebeu a denúncia contra a Netflix e a produtora A Fábrica feita pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ). As causas são as irregularidades nas contratações dos atores para a série “Pedaço de Mim”.



O sindicato denuncia a inclusão de atores sem o registro profissional e contratos não visados. A produção está em desacordo com a Lei 6533/78, que dispõe sobre a regularidade das profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões. Como afirma o Sated-RJ, contratos inválidos são ilegais e só recebem atenção quando ocorrem situações trabalhistas trágicas.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o sindicato questiona a produtora A Fábrica produzir e a Netflix lançar uma novela, que recebeu grande repercussão, mas não respeitarem as leis. O Sated-RJ também afirma “repudiar as ações das empresas que apenas priorizam o lucro em detrimento do respeito ao trabalhador da arte e reafirma seu compromisso em defender os direitos dos artistas”.