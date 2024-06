É o fim? Netflix cancela novos projetos de 'Power Rangers'

No ar desde de 1993, novos projetos de "Power Rangers" foram cancelados pela Netflix, sinalizando um possível fim da franquia

Todos os projetos futuros de “Power Rangers” foram cancelados na terça-feira, 11, pela Netflix. A plataforma de streaming cancelou as novas obras devido à baixa repercussão das últimas produções lançadas em 2023, informou o site TVLine.

De acordo com o veículo, entre os projetos estava uma série dedicada aos fãs adultos da franquia, que acompanharam e cresceram com as produções antigas. O objetivo era trazer um tom mais sério para a história.

Além disso, seriam produzidas obras voltadas para um público infantil, seguindo o padrão antigo do seriado — que teve sua primeira versão lançada em 1993, mais de 30 anos atrás.