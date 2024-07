Netflix sofre processos após proibir compartihamento de senhas

Clientes entram com ação judicial a favor do compartilhamento de senhas na Netflix; plataforma de streaming não se pronunciou

Desde maio de 2023, quando decidiu proibir o compartilhamento de senhas , a Netflix sofreu 943 ações judiciais, segundo o F5. Os assinantes entraram com processo para voltar a usufruir da plataforma com o benefício.

Nenhuma das ações judiciais foi a julgamento ainda, cujo primeiro processo foi registrado em maio de 2023. O último foi registrado em 26 de junho, de acordo com o F5.

O serviço de streaming não se pronunciou ainda sobre os litígios.

Alta do cancelamento de assinaturas

Com a proibição do compartilhamento de senhas, a plataforma de streaming teve um aumento de 78% de buscas por cancelamento do serviço, conforme dados da Tunad, que monitora comerciais veiculados em TV e Rádio no Brasil.