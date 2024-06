Exposição fotográfica sobre cotidiano de Fortaleza estreia na sexta

O Rastilho Espaço Criativo realiza nesta sexta-feira, 28, às 18 horas, a abertura da exposição fotográfica “EntreVias”. Com fotografias de Thiago Braga e curadoria de Ademar Assaoka, a mostra revela novas formas de ver o dia a dia em Fortaleza.

Atuando no ramo há uma década, Thiago Braga estreia com “EntreVias” em sua primeira exposição fotográfica. Fotógrafo e professor de fotografia, o artista promove aulas e oficinas na Rede Cuca, Casa Amarela Eusélio Oliveira e no Museu da Fotografia de Fortaleza.

Em “EntreVias”, o fotógrafo cearense busca apresentar o cotidiano urbano da Capital, em seus movimentos e silêncios. Com visitação gratuita, a mostra fica em exposição no Rastilho até o dia 20 de julho.