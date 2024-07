Parque inspirado em AuthenticGames abre em shopping de Fortaleza

Voltado para crianças a partir de 2 anos de idade, o parque do AuthenticGames em Fortaleza ficará montado na praça central do estabelecimento localizado no bairro Presidente Kennedy até o dia 1º de setembro.

Montado no shopping Riomar Kennedy, o espaço conta com cama elástica, tobogã e uma grande piscina de bolinhas .

Considerado um dos canais do Youtube especializado em videogame mais populares no Brasil, o AuthenticGames chega a Fortaleza em um parque especial.

Com valores de R$40 (para 30 minutos) e R$ 70 (limite de 60 minutos), os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do brinquedo, instalado no piso L1 do shopping Riomar Kennedy.

Será cobrado R$ 1 a cada minuto excedente. Pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto no ingresso, já o acompanhante, sendo maior de 18 anos, não paga.