Circuito Itinerante leva cinema gratuito a 25 bairros de Fortaleza

Começa nesta sexta-feira, 19, o Circuito Itinerante Livre de Cinema (CILC), promovido pelo estúdio Entre Olhos. O projeto leva quinzenalmente sessões gratuitas e livres de cinema independentes para públicos de 25 bairros da periferia de Fortaleza.

A primeira sessão será realizada na Associação dos Moradores do Planalto Pici, em comemoração ao aniversário de 34 anos do bairro. Com duas sessões de cinema, a programação começa com a exibição do filme “Enigma do Pici”, às 17h30min, uma direção coletiva de estudantes e moradores do bairro.

O filme conta a história de uma criança que desaparece na quadra do Pici, e que durante as buscas entre interrogatórios e eventos misteriosos, descobre-se que o Ceará está dominado por alienígenas.