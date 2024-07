Shopping de Fortaleza abre pista de patinação no gelo em julho

Com cerca de 200 m², o espaço estará localizado na praça de eventos, no piso L1 do estabelecimento do bairro Papicu. Aberta a partir deste sábado, 6, a pista terá funcionamento diário: de segunda-feira a sábado, das 10 horas às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 11 horas às 21 horas.

O mês de julho já tem diversão garantida para todos os dias de férias. Inaugurando neste sábado, 6, a “Iceland” chega ao shopping Riomar Fortaleza com uma pista de patinação de gelo aberta para todas as idades .

Instalada no shopping até o dia 30 de setembro, crianças de 5 a 12 anos podem patinar sozinhas, mas com acompanhamento de um responsável foram da pista. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla e na bilheteria presencial do shopping, com valor a partir de R$ 55 por pessoa.

Além da pista de patinação, o público poderá visitar o Ártico Pocket, estrutura de 200 m² que representa a vida na neve, com nevasca, escorregador de gelo, bonecos de neve, aurora boreal e casas de neve, conhecidas como “iglu”.

A abertura do Ártico Pocket será nesta quinta-feira, 4, com visitação de segunda a sexta-feira, das 14 horas às 20 horas, e finais de semana, das 10 horas às 20 horas. Instalado no piso L2, próximo à loja Zara, o espaço está com promoção de inauguração no qual os primeiros 10 mil ingressos são gratuitos.