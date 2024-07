Sana 2024: Muca Muriçoca e cosplays se destacam no 2º dia do evento

Com música, karaokês, dança, sala temática, jogos, presenças marcantes e muitos cosplays, a segunda edição do Sana 2024 iniciou nesta sexta-feira, 12; veja como foi o segundo dia de evento

Começou na sexta-feira, 12, a segunda edição do Sana 2024, o maior evento geek do Norte e Nordeste. Neste sábado, 13, o evento começou atraindo grande público ao Centro de Eventos do Ceará com programação que inclui música, karaokês, salas temáticas e mais.

Com diversas atividades de dança, jogos e muitos cosplayers, o Sana conta com a participação de dubladores renomados como Gilberto Baroli, Letícia Quinto e Hermes Baroli, que celebraram os 30 anos do anime "Cavaleiros do Zodíaco" no Brasil. Outro destaque deste sábado, 13, é a presença do youtuber Muca Muriçoca, que realiza a 100ª edição do seu popular quadro "Cantadas Enfadonhas".

