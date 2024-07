Sana 2024: Tichina Arnold e cosplays se destacam no 3º dia do evento

Tichina Arnold marca presença no Sana 2024 Crédito: Yuri Allen/Divulgação

Neste domingo, 14, o Sana 2024 realizou seu último dia de evento com abundância de público reunido, principalmente em razão da presença da atriz novaiorquina Tichina Arnold, que veio pela primeira vez ao Brasil para esta ocasião. A artista, que arrastou multidões no Centro de Eventos do Ceará, é conhecida principalmente pela personagem Rochelle no seriado de TV "Todo Mundo Odeia o Chris". Neste domingo, também esteve no evento a dubladora que fez a voz de Rochele, Guilene Conte. A duas participaram juntas de uma palesta no Sana durante esta tarde.

Tichina Arnold recebe presente de um homem vestido de cosplay de Julios no Sana 2024 Crédito: Fernanda Barros/O POVO O bate-papo, no entanto, foi interrompido três vezes devido a euforia dos fãs de Tichina. Na primeira pausa, uma mulher entregou a capa de disco para ser autografada por ela, que além de atriz, é cantora, empresária e estilista. Na segunda interrupção, um grupo de fãs de Tichina conseguiu que um retrato feito à mão, com um bilhete, chegasse até o palco. Por fim, um homem vestido de cosplay de Julius (personagem marido de Rochelle), entregou um buquê de rosas, uma caixa de chocolates de tartaruga e produtos Ivone a ela.

Esse último faz referência a um dos memes do seriado "Todo Mundo Odeia o Chris". Durante o bate-papo ainda, Tichita disse que se identificou muito com a espontaneidade cearense e afirma que sempre se sentiu responsável dentro e fora das telas, por ser uma mulher negra, querendo sempre passar uma boa imagem. Ela encerrou a entrevista imitando a "vaia cearense", após a apresentadora conhecida como "Vermelha" puxar o coro da plateia. Ela também cantou um trecho de uma música dizendo que amava o Brasil. Toda a passagem de Tichina por Fortaleza foi ovacionada por fãs da artista, que pediram que ela reproduzisse em português o bordão de Rochelle "Meu marido tem dois empregos", momento que também aconteceu durante o evento do Sana, antes da entrevista, e recebeu diversos grupos e aplausos do público. Sana 2024: cosplays Motosseras Chamando a atenção de quem passa pelos corredores do Sana 2024, está o casal de amigos Cíntia Alves, 20, e Erisson da Silva, 23. Os dois não perdem uma edição do Sana. Ela veio de Pedra Branca, no Interior do Ceará, levando na bagagem a fantasia de motossera do Chainsaw Man que ela mesma fez. Pedro, que mora em Fortaleza, a conheceu pela internet e desde então já são três anos de amizade. A dupla já chegou a fazer fantasias e adereços para vender, mas diz que tudo é só para se divertir mesmo. Cosplays do Sana 2024 Crédito: Fernanda Barros/O POVO

One Piece Brenda Soares, 18, Robério Cardoso, 19 e Érica Vieira, 14, vieram no domingo vestidos como personagens de One Piece. As duas moças são primas e moram no bairro São João do Tauape, e Robério saiu do bairo Itaperi para ver de perto a atriz Tichina Arnold. O trio gastou em média R$ 150 para montar as fantasias, entre adereços comprados e feitos por eles mesmos. Cosplays do Sana 2024 Crédito: Fernanda Barros/O POVO