Sana 2024: Tichina Arnold, de Todo Mundo Odeia o Chris, chega ao Brasil

A atriz Tichina Arnold, responsável por dar vida à personagem Rochelle na série “Todo Mundo Odeia o Chris”, desembarcou em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 12, e já está a caminho de Fortaleza. A atriz será uma das atrações do Sana 2024, que acontece a partir desta sexta-feira, 12, até domingo, 14.

Tichina participará de uma palestra no domingo, 14, sendo essa a sua primeira vez em eventos do gênero no Brasil. A ocasião também conta com a dubladora oficial da personagem Rochelle, Guilene Conte. Segundo a assessoria de comunicação da atriz, sua chegada em Fortaleza está prevista para às 15h30min desta sexta-feira, 12.

Em suas redes sociais, Tichina publicou um vídeo celebrando sua chegada no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e comunicando sua vinda para Fortaleza, a caminho do Sana Fest.