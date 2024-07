Rodger Rogério estrela ficção no Festival de Gramado

Embora sua maior carreira seja na música, despontando nacionalmente nos anos 1970 em meio ao movimento “Pessoal do Ceará” ao lado de artistas como Belchior, Fagner, Ednardo e Teti, Rodger Rogério também dedica parte da sua trajetória ao cinema e ao teatro. Em agosto, ele divide o protagonismo com Ângelo Antonio em “Oeste Outra Vez”, longa-metragem de Erico Rassi que concorre ao Troféu Kikito no 52º Festival de Cinema de Gramado.

Cristiane Miotto, produtora do longa, conta que a escolha por Rodger foi feita após uma ampla pesquisa no Brasil pela produção de elenco. “A procura foi difícil porque são poucos atores com esse perfil de faixa etária e tipo físico, e chegamos no Rodger por conta do seu trabalho”, comenta, citando inclusive seu personagem de grande repercussão internacional em “Bacurau”, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, em que ele interpreta um cancioneiro do sertão.

Apresentado como um “faroeste”, o filme foi gravado em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e apresenta um sertão isolado onde os homens são incapazes de lidar com suas próprias fragilidades e, amargurados, voltam-se uns contra os outros. Cristiane lembra que o diretor e roteirista, Erico Rassi, mantém sua característica de escrever homens mais velhos. “Esse personagem do Rodger no Oeste é de um homem que está sempre vivendo numa expectativa de um grande auge que não chegou. Ele está muito bom”.