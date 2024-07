Festival de Gramado anuncia longas brasileiros selecionados

Com estreia de Dira Paes na direção, novo filme de Anna Muylaert e longa com participação do cearense Rodger Rogério, confira os destaques da seleção

“Cidade; Campo” , de Juliana Rojas, chega ao Brasil após vencer o prêmio de Melhor Direção na seção Encounters do 74º Festival Internacional de Berlim.

Na seleção de longas-metragens brasileiros, destaca-se a presença de mulheres na direção de quatro dos sete filmes. Diretora do premiado “Que Horas Ela Volta?”, Anna Muylaert apresenta “ O Clube das Mulheres de Negócios” , uma comédia que se passa em um mundo imaginário onde os estereótipos de gênero estão invertidos.

Em cerimônia transmitida nesta terça-feira, 9, a organização do Festival de Gramado anunciou os filmes selecionados para parte das mostras competitivas do evento que, neste ano, chega à sua 52ª edição entre 09 e 17 de agosto.

Além da própria Dira, o elenco conta ainda com Humberto Carrão e Cássia Kis. Eliane Caffé está na competição com “Filhos do Mangue”, filme que se passa em uma comunidade ribeirinha.

Renomada atriz de filmes e novelas, Dira Paes estreia na direção de longa-metragem com “Pasárgada”, que conta a história de uma ornitóloga durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta.

“Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi, se passa no interior de Goiás e traz no elenco Ângelo Antônio e Babu Santana, contando ainda com a participação especial de Antonio Pitanga e o cantor cearense Rodger Rogério.

Premiado em Gramado em 2018 com “Ferrugem”, Aly Muritiba entra na competição com “Barba Ensopada De Sangue”, e Marcos Jorge volta ao festival para a exibição de “Estômago 2: O Poderoso Chef”, em que João Miguel reprisa seu papel que estreou no filme de 2007.

No dia 9 de agosto, o 52º Festival de Gramado inaugura sua programação com exibição fora de competição de “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, filme cearense que estreou neste ano no 77º Festival de Cannes.

Confira os filmes selecionados para a Mostra Competitiva de Longa-Metragem: