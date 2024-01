Rodger Rogério presenteia e é presenteado em show emocionante

No último domingo, 28, o show “Rodger Rogério 80 anos” reuniu no palco do Cineteatro São Luiz e na plateia diferentes gerações para celebrar o legado de um dos mestres do “Pessoal do Ceará”. Mesmo que afirmasse “não merecer” as homenagens da noite, Rodger Rogério teve a oportunidade de perceber como trilhou uma trajetória importante - e apreciada - na música cearense.



A diversidade de homenagens não nega. Antes de sua subida ao palco, um texto entoado pelo dramaturgo Ricardo Guilherme foi apresentado junto a um vídeo que mostrava shows e trabalhos de Rodger enquanto ator. Houve também o lançamento do livro-disco “Cinema Carruagem”, pela editora Radiadora, cuja capa tem uma foto do cantor com a língua para fora, lembrando Albert Einstein.

Após o vídeo, Rodger Rogério caminhou pelo palco para iniciar a apresentação do show. Músicos a postos, foi ovacionado, como era de se esperar - mas, para ele, parecia ser sempre uma “surpresa”, tamanha era a gratidão que expressava com o rosto e com a voz. Esta, por sinal, capaz de preencher o Cineteatro São Luiz com destaque e imponência.

Repertório com destaques e inéditas

No palco, cantou músicas como “Chão Sagrado”, “Bye-Bye Baião” e “Ponta do Lápis”, exaltou parceiros de composição, como Dedé Evangelista, Clodo Ferreira e Augusto Pontes e relembrou curiosidades da carreira, como quando produziu com Belchior composições semanais para o programa “Proposta”, da TV Cultura, na década de 1970.