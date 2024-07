Morre Biliu de Campina, forrozeiro paraibano, aos 75 anos

A Prefeitura de Campina Grande decretou luto oficial de três dias . O velório do artista acontece no Teatro Municipal Severino Cabral, de Campina Grande, desde às 23 horas da noite de segunda-feira, 8. O sepultamento será nesta terça-feira, 9, às 16 horas no Cemitério do Monte Santo.

Em sua obra, resgatou o forró raiz e lançou três discos independentes — “Tributo a Jackson e Rosil”, “Forró o Ano Inteiro” e “Matéria Paga”. Também teve dois cds independentes lançados: “Do Jeito que o Diabo Gosta” e “Forrobodologia”.

Entre os artistas com quem já colaborou e se apresentou, em 1989 participou com Gilberto Gil de um show no Parque do Povo, em Campina Grande, no lançamento do “Onda Azul” – um movimento político-ecológico. O evento também se tornou uma homenagem a Jackson do Pandeiro.