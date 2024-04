Morre Pacífico Mascarenhas, padrinho musical de Milton Nascimento

Pacífico Mascarenhas faleceu aos 88 anos; compositor mineiro era considerado "padrinho" musical de Milton Nascimento Crédito: Orlando Bento/Minas Tênis Clube/Divulgação

O compositor mineiro Pacífico Mascarenhas, conhecido como “padrinho musical” de Milton Nascimento, morreu na última terça-feira, 9, aos 88 anos. A informação foi publicada no site do Minas Tênis Clube, do qual Mascarenhas foi diretor social por 30 anos. A causa da morte do artista não foi divulgada. Pacífico Mascarenhas foi amigo de João Gilberto e considerado um dos responsáveis pela difusão da bossa nova em Minas Gerais. Além disso, foi referência da vida social em Belo Horizonte. Ele integrou a Turma da Savassi, nos anos 1950. O grupo era formado por jovens que cantavam e faziam serenatas para garotas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine