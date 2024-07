Conselheiros do Colégio de Estudos Avançados da UFC são empossados

Os conselheiros do Colégio de Estudos Avançados propõem mesas-redondas e palestras sobre temas centrais; UFC realiza cerimônia de posse nesta segunda-feira, 8

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza solenidade de posse dos novos conselheiros do Colégio de Estudos Avançados (CEA) nesta segunda-feira, 8. A cerimônia ocorre no prédio da Reitoria da UFC a partir das 15 horas.

Ao todo, 23 novos membros ingressam no Conselho Consultivo, entre pesquisadores, professores e representantes da sociedade civil. O CEA visa promover atividades, programas e projetos para a formação do pensamento científico e acadêmico de modo transdisciplinar.

