Pacto Pela Cultura: cidades do CE recebem R$ 15 mi para investimentos

O repasse foi feito pelo Governo do Ceará a partir da transferência ordinária entre o Fundo Estadual da Cultura (FEC) e os Fundos Municipais de Cultura para as cidades já habilitadas. O valor é parte dos R$ 30 milhões do Tesouro Estadual e integra o pacote de investimentos para o setor anunciado em abril.

Como parte do programa Pacto Pela Cultura, que prevê investimento anual em cidades cearenses, foram repassados R$ 15 milhões a 65 municípios do Ceará para a estruturação da política de cultura em seus territórios.

Além disso, pode ocorrer por meio do fortalecimento do sistema de bandas e Orquestras Municipais, com a compra e manutenção de instrumentos musicais. Algumas das cidades contempladas foram Aquiraz, Cariré, Caririaçu, Iguatu e Juazeiro do Norte.

Pacto Pela Cultura: Abertura de nova convocatória

Em transmissão ao vivo no perfil do governador Elmano de Freitas (PT) no Instagram, a secretária da Cultura, Gecíola Fonseca, afirmou que será aberta uma segunda convocatória “no final de julho e início de agosto”.

| Leia também | Gecíola Fonseca assume cargo de secretária da Cultura e anuncia prioridades

“Vamos abrir a convocatória que selecionará projetos especiais, principalmente de infraestrutura. Então, aquele município que tem um teatro que precisa de reforma, uma biblioteca ou um centro cultural pode inscrever o seu projeto e ser selecionado para os próximos R$ 15 milhões”, indicou.



Pacto Pela Cultura: Confira os 65 municípios habilitados