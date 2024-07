Sana 2024: veja ingressos, atrações e mais sobre o evento geek em Fortaleza

Começa na sexta-feira, 12, mais uma edição do Sana, o maior evento geek do Norte e Nordeste. Com expectativa de muita música, cosplays e interação com antigos e novos frequentadores do evento, a segunda parte do festival em 2024 promete agitar o público, assim como no começo do ano.

O evento é considerado o maior evento geek do Norte e Nordeste e conta com duas edições principais a cada ano, sendo a primeira normalmente realizada em janeiro e a outra, em julho.

Caso seja a primeira entrada no evento, é possível chegar até 30 minutos antes do encerramento do evento, às 19h30min. Mas se for uma reentrada, poderá reentrar até as 15h com a pulseira inviolável e o ingresso.

No entanto, o show do Restart que ocorre no sábado começa no horário de encerramento do evento.

Os portões são abertos a partir das 12 horas na sexta (12/07), e a partir das 10h no sábado (13/07) e também no domingo (14/07).

O Sana 2024 Parte 2 ocorre nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2024, no Centro de Eventos do Ceará , que fica localizado na avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza.

A entrada do público acontece no portão B do Centro de Eventos de Fortaleza. Já para imprensa, público VIP e convidados será pela entrada A.

Veja a seguir todas as atrações confirmadas:

Atrações de sexta-feira no Sana

VMZ (Atração Musical)

Atrações de sábado no Sana

Gilberto Baroli (Dublador)

Hermes Baroli (Dublador)

Letícia Quinto (Dubladora)



Muca Muriçoca (Apresentador e Youtuber)



Fuck The System (Maior tributo do System Of a Down do Nordeste)



Restart (Banda)

Atrações de domingo no Sana

Tichina Arnold (Atriz)



Guilene Conte (Dubladora)



Nana Kitade (Cantora japonesa)



Player Tauz (Atração Musical)



TK Raps (Atração Musical)



VMZ (Atração Musical)



Felícia Rock (Atração Musical)



MHRAP (Atração Musical)

O Máscara, Power Rangers e Homem-Aranha: Personagens da cultura pop participam de sessão na Câmara | CONFIRA

Sana 2024: o que conferir no evento?

Além das atrações principais, há diversas programações que acontecem simultaneamente durante o evento.

O Sana 2024 acontece no Centro de Eventos do Ceará. Veja detalhes da segunda parte do festival neste ano Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

Veja a lista do que conferir no Sana 2024:

Campeonatos de jogos

Cenários de fotos e espaços para vídeos 360°

Concursos de cosplay, kpop e lip sync de drag queens

Dinâmicas e quizzes

Espaço para jogar videogames antigos

Feira de adoção de animais

Just dance

Karaokê

Lojas

Salas temáticas e cinema no andar superior

Stand de patrocinadores com brindes

Vila dos artistas

LEIA TAMBÉM | Evento de adoção de animais alcança novo recorde no Sana 2024 Parte 1

Ingresso Sana 2024: quais tipos, quanto custa e onde comprar

Existem cinco tipos de ingressos disponíveis atualmente para compra, eles podem ser comprados individualmente para cada dia ou em forma de combo que dá acesso aos três dias do evento.

É possível adquirir tanto pelo site Sympla (com a taxa de 10% sobre o valor da compra), quanto na entrada A nos dias do evento. Veja os preços do lote atual para cada tipo de ingresso:

Sana ingresso Inteira



Ingresso com valor total, sem descontos ou benefícios especiais.

Valor: R$ 100 na sexta (12/07), R$ 120 no sábado (13/07) e R$ 120 no domingo (14/07)

Valor do combo: R$ 200

Sana ingresso Meia



Ingresso com 50% de desconto para pessoas que comprovarem que estudam ou que se encaixam no “benefício de paga meia” — veja abaixo quem tem o direito a pagar meia entrada.

Valor: R$ 50 na sexta (12/07), R$ 60 no sábado (13/07) e R$ 60 no domingo (14/07)

Valor do combo: R$ 100

Sana ingresso Social



Ingresso mais barato ao fazer uma doação na entrada do evento de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para cães ou gatos, em cada dia que for ao evento.

Valor: R$ 50 na sexta (12/07), R$ 60 no sábado (13/07) e R$ 60 no domingo (14/07)

Valor do combo: R$ 100

Sana ingresso Causa animal



Ingresso voltado para a causa animal que doa R$ 10 para compra de rações para abrigos que cuidam de cães e gatos.

Valor: R$ 60 na sexta (12/07), R$ 70 no sábado (13/07) e R$ 70 no domingo (14/07)

Sana ingresso VIP



Ingresso que dá acesso a alguns benefícios como entrada preferencial, acesso à Sala VIP (com comida e bebida não alcoólica, área de descanso, guarda-volumes, videogames, espaço de massagem e local para carregar celular), frontstage dos shows do dia comprado e meet and greet com alguns convidados.

Valor: R$ 150 na sexta (12/07), R$ 250 no sábado (13/07) e R$ 200 no domingo (14/07)

Valor do combo: R$ 480

Sana 2024: quem tem direito à meia-entrada?

Tem direito ao ingresso meia, as seguintes pessoas (adulto, jovem e criança) que se encaixem em uma das categorias abaixo:

Pessoa com carteirinha de estudante (de Fortaleza, da SNE, da DNE, ou qualquer outra válida em território nacional)



Pessoa com declaração da instituição de ensino (pode ser impressa ou digital)



Pessoa com ID Jovem



Doadora de sangue (basta apresentar documento de doador na entrada do evento)



Criança com a idade entre 7 e 9 anos



Pessoa com deficiência intelectual



Pessoa com deficiência física



Professor(a) (basta apresentar uma comprovação que leciona)



Jovem de baixa renda, inscritos no NIS (apresentando comprovação)



Pessoa que recebe Auxílio Brasil / Bolsa Família (apresentando a carteira do benefício)



Pessoa com deficiência auditiva



Idoso com a idade a partir de 60 anos



Pessoas com autismo (o ingresso vale para a pessoa com autismo e 1 acompanhante)

Todos os comprovantes citados acima devem ser apresentados somente na entrada do evento.

Sana 2024: crianças podem ir ao evento?

A classificação indicativa do evento Sana é de 12 anos. Crianças abaixo dessa idade só poderão entrar no evento com a presença do pai, da mãe, do representante legal ou de pessoas maiores de idade com uma declaração dos pais autorizando a ficar responsável pela criança.

Crianças de até seis anos não pagam entrada, assim como militares, policiais, bombeiros e no máximo um acompanhante de pessoas autistas ou com alguma deficiência física e/ou auditiva.

Culinária que vem do dorama: as delícias da Hallyu em Fortaleza

Sana 2024: pode levar comida?

Pode levar comida para o evento, mas é recomendado que sejam alimentos lacrados (ex.: salgadinhos, biscoitos, barra de chocolate, barra de cereal, etc.). Alimentos não lacrados estão sujeitos a uma vistoria na entrada.

Sobre líquidos, é permitida a entrada apenas de água, descartáveis de até 60 0ml lacrados e em garrafas térmicas de uso pessoal. Não é permitido nenhum outro líquido a não ser água.

Existem diversos pontos do evento que vendem água e também um espaço dedicado à venda de comida.

Quando será o próximo Sana?

Ainda não há data confirmada para a próxima edição do Sana, mas ela deve acontecer durante o mês de janeiro de 2025.

Informações sobre os eventos seguintes são divulgadas pelos perfis oficiais do evento logo que uma edição termina.

Mais informações: portalsana.com.br