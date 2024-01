Evento de adoção de animais alcança novo recorde no Sana Fest 2024

Com novo recorde de adoções de cães e gatos, a 5ª edição do evento Bichomania & Sana alcançou a marca de 79 animais adotados e mais de meia tonelada de rações. A feira foi realizada entre os dias 27 e 28 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará, durante o Sana Fest 2024 parte 1, maior festival Geek do Norte e Nordeste. Ao longo das edições, já foram contabilizadas 301 adoções e mais de três toneladas de ração encaminhadas para ONGs e protetores parceiros.

A ação é realizada em parceria entre o petshop e clínica veterinária Bichomania e o Instituto Bichomania de Proteção Animal (IBM), e conta também com a participação de ONGs como Causa Pet, Bola de Pelo Sapiranga, Abrigo da Estela, Projeto 4 Patas e AU Animais Universitários.

O evento conta ainda com apoiadores como a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), a Dec Vet e a Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB).