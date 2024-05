Governo do Ceará anuncia investimento de R$ 30 milhões para a cultura

Um pacote de investimento de R$ 30 milhões para o setor cultural do Ceará foi anunciado pelo governo estadual nesta sexta-feira, 26, no Theatro José de Alencar. A solenidade do Pacto pela Cultura reuniu prefeitos, gestores, dirigentes, pesquisadores, além do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária da Cultura do Estado, Luisa Cela. Os investimentos fazem parte do Tesouro Estadual.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O momento foi marcado pelas apresentações dos artistas Calé Alencar, cantando o hino do Estado do Ceará, e do grupo Catabum com performances de instrumentos musicais criados a partir de diversos materiais recicláveis, ressignificando a estética, formatos e suas utilidades, possibilitando, assim, criar novos timbres, cores e sons.