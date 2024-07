Morre Cintia Grilo, atriz e esposa de Flávio Venturini

A atriz Cintia Grilo, famosa por ter integrado as Dzi Croquettas, morreu na última quarta-feira, 3; artista era casada com o cantor Flávio Venturini

“Hoje perdi minha ‘Princesa’. Cintia Grilo foi a inspiração para compor a música ‘Princesa’. Descanse em paz, minha querida, e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo minha princesa”, escreveu em seu perfil no Instagram.

A atriz e modelo Cintia Grilo, famosa por ter integrado as Dzi Croquettas na década de 1970 , morreu na quarta-feira, 3, aos 68 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais por seu marido, o cantor e compositor Flávio Venturini. A causa da morte não foi revelada.

Cintia Grillo atuou em novelas como “Quatro Por Quatro” e “Salsa e Merengue” na década de 1990. Ela também fez parte das Dzi Croquettas, versão feminina do musical Dzi Croquettes.

A atriz estava afastada da carreira artística e trabalhava no mercado de vendas de luxo. A distância do mundo das artes ocorreu após a perda do filho, o cineasta Rodrigo Hammen, em agosto de 2001. Ele tinha 26 anos e morreu em um acidente de carro.

Morre Cintia Grilo: famosos lamentam morte da atriz

Nos comentários da publicação de Flávio Venturini, famosos lamentaram o falecimento de Cintia Grilo e prestaram condolências ao cantor. “Deus te conforte, meu querido”, disse a cantora Ivete Sangalo.