Ator é acusado de roubo e revistado no palco durante premiação

A cerimônia do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) aconteceu na última terça-feira, 2, em São Paulo, com a presença de artistas de todo o Brasil. Um incidente, no entanto, aconteceu durante o evento: um ator foi acusado de roubo e revistado enquanto estava no palco.

Giu Alles é integrante da Companhia Antropofáfica, que recebeu uma homenagem especial na noite. Enquanto aguardava para discursar após uns colegas, ele foi abordado pelos seguranças, pois um dos organizadores do evento o acusou de ter roubado a estatueta e a colocado na bolsa.

Após o ocorrido, ele denunciou o caso: “O que aconteceu foi que me chamaram para pedir para eu tirar o prêmio da bolsa. Eu tive que abrir minha bolsa e mostrar que eu estava guardando meu celular e não o prêmio”, contou no palco