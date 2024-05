Fafá de Belém comenta ausência de artistas do Pará no Rock in Rio

Cantora paraense Fafá de Belém lamenta ausência de artistas do Norte no "Dia Brasil", no Rock In Rio 2024; artistas que trabalham com gêneros tipicamente nordestinos também não foram contemplados

Em publicação no seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 30, Fafá lamentou a ausência de personalidades da música paraense no festival que se nomeia palco para o “maior encontro da história da música brasileira”.

A cantora Fafá de Belém se manifestou nas redes sociais sobre o “Dia Brasil” no Rock In Rio . Anunciado na segunda-feira, 29, a data especial foi criada para “celebrar a cultura brasileira” e contará com apresentações de artistas locais de diversos gêneros musicais, desde o funk, bossa nova ao sertanejo .

Vencedora do Grammy Latino 2023 de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com "Tecnoshow” , Gaby Amarantos escreveu: “Querem ouvir nossa música, mas não querem nos levar para cantá-la?”.

Além do Norte, artistas do Nordeste também não estão no “Dia Brasil” no Rock In Rio 2024



No “Dia Brasil”, data criada para homenagear a música brasileira no Rock In Rio, além de cantores do Norte, é possível verificar a ausência de nordestinos que atuam com ritmos tradicionais da região.

Entre os artistas do Nordeste na programação da data especial estão: Alcione, do Maranhão, representando o samba; Duda Beat, de Pernambuco, no pop; Carlinhos Brown e Ivete Sangalo, que representam o axé da Bahia; e Pitty, também da Bahia, no rock.

Do Ceará, Matuê e Wiu integram o gênero do trap, que tem ganhado cada vez mais relevância no cenário nacional.

Contando com espaços para a MPB, funk, bossa nova, eletrônica e sertanejo, ritmos considerados nordestinos, como forró, baião, xote, frevo, ou mesmo o piseiro que tem revelado alguns nomes bem populares, não foram contemplados no “Dia Brasil”.