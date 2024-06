Premiado filme cearense ganha teaser e data de estreia nacional

Com direção do cearense Leonardo Mouramateus, "Greice" tem data de estreia nos cinemas nacionais marcada para 18 de julho

A Vitrine Filmes divulgou o teaser de “Greice”, longa-metragem vencedor do 13º Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba, além da data de estreia no circuito brasileiro para 18 de julho. Rodado em locações de Fortaleza e Lisboa, o filme é dirigido e escrito pelo cearense Leonardo Mouramateus, nome à frente de curtas como “Europa” (2011) e “Fui à Guerra e não te Chamei” (2010). A primeira exibição foi no 53º Festival Internacional de Cinema de Roterdã, onde foi sucesso de crítica e público.

Antes de sua estreia nacional, “Greice” terá sessões abertas ao público em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Recife. Todas as exibições de pré-estreia serão seguidas de debates com o diretor Leonardo Mouramateus e a protagonista Amandyra, que ganhou o prêmio de Melhor Atuação por sua entrega no filme.

A produção assinada pela Glaz Entretenimento (Brasil), com coprodução da Ukbar Filmes (Portugal) e distribuição da Vitrine Filmes, conta a história de Greice (Amandyra), uma estudante brasileira de Belas-Artes que vive em Lisboa. Depois de se envolver em um acidente na universidade e receber uma suspensão por tempo indeterminado, Greice volta sorrateiramente para Fortaleza, sua cidade natal, para regularizar seus documentos. Escondida em um quarto de hotel, a jovem tem como artifícios poderosos seu carisma e uma lábia indiscutível.