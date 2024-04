Leandra Leal anuncia gravidez: ‘A família está crescendo!’

A atriz Leandra Leal e o cineasta Guilherme Burgos estão grávidos do primeiro filho

A atriz Leandra Leal revelou nesta segunda-feira, 18, que está grávida. Compartilhando a novidade em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto da barriga, a qual a segura junto com as mãos de Júlia, sua filha mais velha.

“A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida a irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes”, escreveu a atriz na legenda, destacando que a foto foi feita por Guilherme Burgos, o “papai”.

