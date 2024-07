Peça em cartaz em Fortaleza mergulha nos altos e baixos do amor

"A 'Sala Vazia' representa um abismo onde a gente se lança", reflete Jadeilson. "Apesar de ser uma história com dois casais homossexuais, o gênero é o que menos importa, porque a gente fala de relação humana . Independente de ser homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher", completa o também produtor.

Para Jadeilson, a peça é também um ato político. "Há pouco tempo a gente corria o risco de não poder mais casar nesse País, dos casamentos homossexuais não poderem mais acontecer. E eu ter que correr para o cartório para casar com o meu marido. A gente precisa naturalizar as (diferentes) formas de relações", contextualiza.

A direção e a dramaturgia do espetáculo são assinadas, respectivamente, pelos premiados multiartistas Yuri Yamamoto e Rafael Martins – fundadores do Grupo Bagaceira de Teatro . O espetáculo tem produção do Grupo Blitz, fundado por Jadeilson Feitosa, e conta ainda com Andreia Pires na Preparação de Elenco e Fábio Oliveira na iluminação.

“Quando a gente está fazendo alguma coisa em um espaço vazio, a gente tem até o eco da voz de uma maneira maior. Então tudo se dilata, tudo cresce, tudo fica grande demais. Há a oportunidade de dar um olhar minucioso, de reparar mais no bom e no ruim”, reflete o ator Ícaro Eloi. “A sala vazia é o espaço que propicia um olhar muito cuidadoso e minucioso sobre o outro e sobre si também. No espaço vazio, conseguimos nos enxergar melhor”, completa.

"Eu espero que as pessoas consigam se conectar. Ir para lugares diferentes dentro de si, dos sentimentos que podem acessar vendo o espetáculo. Desejo que a galera consiga se sentir dentro da gente de alguma forma, se sentir abraçada ou querer abraçar os personagens e as temáticas, os problemas e os dilemas que vamos apresentar para todo mundo", convida o ator Ícaro Eloi.

“Sala Vazia” e o trabalho da Blitz

Sobre a trajetória da Blitz, Jadeilson Feitosa reflete: “Antes tinha vontade de tentar carreira no eixo Rio (RJ), São Paulo, mas em determinado momento eu compreendi que podia ficar aqui no Ceará e gerar oportunidade para os artistas locais. Montamos uma empresa que é chamada Grupo Blitz, com o propósito de gerar trabalho para ator e usar, por meio da aproximação com o mercado, as oportunidades para a criação de novos produtos”.

O artista conta ainda que, devido à logística da produtora, dedicou muito tempo à gestão do grupo e agora volta a atuar. “Essa peça me toca quando eu me permito fazer um espetáculo em que eu represento um homem gay que sofre por amor e isso é falado com muita naturalidade. Eu me permito sair do lugar de gestor da minha empresa (Grupo Blitz) e falar desse assunto que é a minha verdade, que é minha família. Eu jamais montaria esse espetáculo oito anos atrás ou cinco anos atrás, isso era reflexo do preconceito para comigo mesmo, a vergonha de falar sobre isso naquele momento”, afirma o produtor e ator Jadeilson Feitosa.

Espetáculo “Sala Vazia”

Quando: sábados e domingos de julho, sempre às 20 horas

Onde: Casa Absurda (Rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

Quanto: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - Sympla e bilheteria do teatro (apenas 50 lugares por sessão)

Classificação: 14 anos

Mais informações: 988017226



