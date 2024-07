Estação das Artes recebe 2ª edição do Festival do Pratinho

O evento, que acontece neste mês de julho no equipamento cultural, contará com música ao vivo, decoração temática de São João e mais de 20 expositores

A segunda edição do Festival acontece gratuitamente no equipamento cultural. Os horários e mais detalhes sobre a programação deste mês, serão divulgadas pelas redes sociais do Mercado Alimenta CE .

O evento, que acontecerá no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro, contará com atrações musicais, decoração de São João e mais de 20 expositores de pratinhos .

Neste mês de julho, nos dias 20 e 21 (sábado e domingo), o Mercado AlimentaCE realiza a 2ª edição do “Festival do Pratinho” .

Festival do Pratinho chega a segunda edição na Estação das Artes



A primeira edição do Festival do Pratinho, também sediada na Estação das Artes, contou com diversos polos gastronômicos.



De preparos requintados com frutos do mar à comidas típicas regionais nordestinas, pratos como: baião de dois, farofa, creme de galinha, camarão e feijoada, além de panelada, buchada e comidas veganas, fizeram parte do cardápio do evento.

