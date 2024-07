Exposição traz relação de Descartes Gadelha com rede ferroviária

Nesta quarta, 3, o Museu Ferroviário, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, inaugura a mostra “Descartes Gadelha, ferroviário”. O projeto é uma parceria entre o Museu Ferroviário Estação João Felipe e pelo Museu da Imagem e do Som do Ceará.

A exposição é uma homenagem ao multiartista cearense Descartes Gadelha. O evento de lançamento, previsto para as 15 horas, conta com roda de conversa com o artista no auditório da Kuya - Centro de Design do Ceará - e apresentação do grupo Maracatu Solar. A programação é gratuita e aberta ao público.

“Descartes Gadelha, ferroviário” apresenta o trabalho do escultor, pintor, escritor e músico homenageado. Sãos produzidos enquanto ele era desenhista da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), entre 1957 e 1986. Entre as obras, fotografias, cartazes de segurança do trabalho, ilustrações de peças metálicas das locomotivas, documentos, recortes de jornais e projetos do batedor (caixa para frear o trem).