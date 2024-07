Desinformação e cancelamento em cima da hora: show do Ave Sangria termina em confusão

Marcado para o sábado, 29 de junho, Festival Psicodelia foi cancelado devido falta de pagameno à empresa de som; fãs do Ave de Sangria aguardam o reembolso dos ingressos Crédito: Helder Tavares/Divulgação

O show da banda Ave Sangria em Fortaleza foi cancelado momentos antes do início do evento. Marcado para acontecer no último sábado, 29, no Jamrock, na Praia de Iracema, a apresentação do grupo pernambucano integrava a programação do Festival Psicodelia, que também teria a participação das bandas Caixão, Os Rarefeitos, Comodoro e os Tubarões, Aliens.wav e Desert Vultures. Em comentários nas redes sociais, o público que esteve presente no evento relatou ter sido informado sobre o cancelamento do Festival já quando estava na casa de show, aguardando o início das apresentações que estavam previstas para as 19 horas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao Vida&Arte, Leonardo Torquato, fã do Ave Sangria, relatou que chegou ao local às 21 horas - a banda pernambucana estava programada para tocar às 23 horas. “Era umas 22 horas e ninguém tinha começado a tocar. Não tinha banda tocando. A gente ficou esperando do lado de fora, passou um tempo e de repente uma moça, que não era da banda ou da produtora, mas uma das comparecentes do show, falou para quem estava fora aguardando que o show foi cancelado: ‘Não vai mais acontecer’”, relembra.

Ele detalha que comprou o ingresso no 1º lote, quando só “aceitava” compras com pagamento via Pix. Segundo Leonardo, ao receber a informação do cancelamento, tentou entrar em contato com Carlos, da produtora Las Crias Vegan, para quem teve que enviar o comprovante da compra anteriormente. “Mandei mensagem na hora no WhatsApp querendo saber sobre o cancelamento, ele não me respondeu e a gente não tinha o que fazer a não ser aguardar, né? Ficamos lá fora e ninguém da produção veio conversar com a gente. Aí as pessoas que tinham entrado para ver o show já estavam saindo. (...) Eventualmente, as outras bandas que iam tocar começaram a sair também do Jamrock, já com os instrumentos desmontados”. Festival Psicodelia teria sido cancelado por falta de pagamento à empresa de som Sem qualquer informação concreta sobre as razões da não realização do evento, internautas comentam sobre a ausência de pagamento do “técnico de som”, o que impossibilitou as apresentações tanto do Ave Sangria, como das outras bandas participantes.

No domingo, 30, o perfil do Instagram do Las Crias Vegan, produtora responsável pela realização do Festival Psicodelia, publicou uma nota de esclarecimento sobre o cancelamento do evento de música. “O financeiro para realização do Festival estava sendo movimentado na conta digital do banco Getnet Brasil, do Santander, foi quando tivemos problemas com esta plataforma no dia 29 de junho, data marcada para realização do Festival Psicodelia. Ao fazer a transação para passar o valor combinado ao som, toda a quantia ficou congelada, não realizando nenhum tipo de transferência (Pix, Ted ou boleto bancário)”, alegou. Na postagem, a produtora afirma que informou o problema com o banco à empresa Tatsom Locação Audiovisual, responsável pela sonorização e iluminação do show, ainda na data do Festival a fim de tentar “qualquer tipo de acordo para que o evento continuasse e ninguém fosse prejudicado de forma tão trágica”. O Vida&Arte entrou em contato via Whastapp e telefone com a Tatsom Locação Audiovisual, mas não conseguiu retorno. Público se mobiliza para ter o reembolso dos ingressos para o show do Ave Sangria em Fortaleza Inicialmente sem citar a situação do reembolso dos ingressos para o público, o Las Crias acrescentou na legenda da publicação de domingo que “o reembolso será feito dentro das normas do direito do consumidor, ou seja, 30 dias após a data do evento”. Em um story publicado no Instagram nesta segunda-feira, 1º, a produtora complementou sobre o reembolso: “Estamos pegando os nomes, comprovantes, lotes e averiguando tudo. Em breve entraremos em contato com todos”. Com a ausência de mais informações sobre a devolução dos valores pagos, alguns fãs se movimentaram e organizaram um grupo para realizar uma denúncia formal ao Procon e Decon. Um dos presentes no Festival, que se sentiu lesado e irá realizar a ação conjunta contra a produtora, compartilhou com o Vida&Arte uma pasta com os arquivos que serão usados na denúncia.

Com prints de conversa via mensagem direta no Instagram com a produtora, é possível verificar que o Las Crias confirma a devolução do dinheiro do ingresso em até 30 dias. Banda Ave Sangria se pronuncia sobre show cancelado em Fortaleza Na mesma pasta, há uma conversa de um fã com a banda Ave Sangria, que comentam terem ficado “à mercê” em Fortaleza, sem acomodação ou alimentação: “A banda ia ficar presa aí em Fortaleza, sem passagem, sem hotel, sem nada. Na rua”. No perfil do Instagram, o Ave de Sangria compartilhou um comunicado sobre o ocorrido na Capital: “O motivo do cancelamento se deve exclusivamente a problemas de produção dos gestores do festival. Gostaríamos de enfatizar que a banda Ave Sangria não tem qualquer responsabilidade sobre este incidente”.