Luedji Luna faz show gratuito na Estação das Artes em julho

Integrando a programação de férias do equipamento cultural localizado no Centro, o show de Luedji Luna em Fortaleza está marcado para o dia 6, um sábado.

A programação do Estação Férias de 2024 tem início no próximo sábado, 29, com show de Jaloo e Teto Preto, que participam do 5º Festival Barulhinho Delas.

Já na quinta-feira, 4 de julho, o evento contará com apresentação musical da banda Donaleda. Na sexta-feira, 5, acontece a festa Baila Comigo com o melhor do forró de gafieira.