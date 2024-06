Estação das Artes promove festa de São João gratuita esta semana

No cardápio especial da ocasião, os restaurantes do Mercado vão fornecer bolos de milho, batata, macaxeira e coco, milho cozido, canjica, pamonha, mungunzá, cocada e outros alimentos famosos das festas juninas .

O Complexo Cultural Estação das Artes realiza neste fim de semana sua festa de São João. O evento gratuito ocorre no sábado, 22, e domingo, 23, com shows musicais, brincadeiras da época e feira gastronômica de comidas típicas dos estabelecimentos que integram o Mercado AlimentaCE .

Iniciando às 17 horas deste sábado, 22, a apresentação musical fica por conta da Banda Pira com o show “São João Elétriko”. A partir das 19 horas, o grupo As Serpentinas se apresenta com a “Nação Nordeste”. Na sequência, às 20h30min, Forró Briseira sobe no palco da Estação.

Já no domingo, 23, o momento começa às 10 horas com o Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza que realiza o show “Tempero Nordestino”. Fechando o São João da Estação das Artes, das 13 horas às 15 horas, o grupo Os Muringa anima o público com o melhor do forró tradicional.

