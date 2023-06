Gratuito: Kuya realiza seminário on-line sobre design contemporâneo

A Kuya - Centro de Design do Ceará, localizada no Complexo Cultural Estação das Artes, realiza neste sábado, 1º de junho, das 8h30min às 20h30min, o Seminário Design Contemporâneo. O evento é totalmente on-line e gratuito, com inscrições via Sympla.

Ao todo, serão cinco webinários ao longo do dia. Os inscritos vão receber certificado de participação, via e-mail, sendo necessário pelo menos 75% de participação nos eventos disponíveis na programação.

As palestras são baseadas em temas abordados nos módulos do curso livre "O Design a partir do pensamento contemporâneo: inovação a serviço da vida”, oferecido pela Kuya, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha e a Universidade Aberta do Nordeste (UANE).

"Entendemos que uma forma de aprendizagem colaborativa estimula o debate, a reflexão e a criatividade e ainda tem como ponto de partida a difusão dos nossos pilares de atuação: um design local, popular, diverso, inclusivo e auxilia na preservação das comunidades e do planeta", declara Cláudia Sales, coordenadora de formação da Kuya.

Seminário Design Contemporâneo da Kuya

Quando: sábado, 1º de julho, 8h30min às 20h30min

sábado, 1º de julho, 8h30min às 20h30min Inscrições : on-line no site do Sympla

: on-line no site do Sympla Mais informações : no Instagram @kuyadesignceara



: no Instagram @kuyadesignceara Gratuito

