Rita Lee terá letras inéditas musicadas por Roberto de Carvalho

Segundo Roberto de Carvalho, além das letras também existem gravações de Rita Lee que nunca foram reveladas, a previsão de lançamento do álbum é para este mês de maio

O multi-instrumentista Roberto de Carvalho anunciou por meio de suas redes sociais que neste mês de maio lança a primeira música inédita de Rita Lee, um ano após a morte da artista. Entre as letras inéditas não musicadas que serão trabalhadas está "Ego", publicada pela rainha do rock brasileiro no livro “Rita Lee: uma autobiografia”, de 2016.



Roberto também afirma, que além de um caderno com letras inéditas, o acervo da compositora inclui gravações não oficiais, ensaios em fitas cassete e sobras.

O músico declarou em entrevista à revista Piauí que está conhecendo aos poucos os registros deixados pela esposa. "Ainda estou descobrindo o que ela deixou. Tem muita coisa. Dia desses, encontrei um caderno cheio delas", contou Roberto, sobre letras inéditas de Rita Lee.